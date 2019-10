Marotta:mercato gennaio poche occasioni

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - "A gennaio il mercato è generalmente povero, quando gestisci un club come l'Inter è difficile, perché hai già grandi valori in rosa. Non ci sono grandi disponibilità o occasioni sul mercato in queste sessioni". L'ad dell'Inter Beppe Marotta, premiato a Reggio Calabria con il premio Oreste Granillo, parla così del mercato di riparazione a due giorni dal secondo allarme lanciato da Conte che ha voluto sottolineare le difficoltà di una rosa troppo corta. E, come accaduto dopo l'assemblea dei soci del club, Marotta predica calma perché all'Inter non si chiede di vincere subito: "abbiamo iniziato un percorso e sarà graduale, ci sono realtà superiori alla nostra. Come Inter stiamo percorrendo questo ciclo nuovo iniziato con Conte. E' perfetto per questo momento storico dell'Inter, è un allenatore che sa trasmettere valori importanti. Ma il cammino nerazzurro sarà graduale, senza pressioni e senza farci coinvolgere da chi cerca antagonisti della Juve".