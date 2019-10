Asta benefica per pediatria Niguarda

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Iniziativa benefica giovedì 7 novembre, in Via Solferino 37 a Milano, presso il temporary shop di 'Boh e Mah', il coniglio parlante e l'elfo femmina protagonisti di un libro per bambini insieme al 'panda nano'.

Saranno messe all'asta le tavole originali della storia 'Le avventure di Boh e Mah' scritto da Ivo Nardella, editore e appassionato di letteratura fantasy, illustrate da Irma Ribolla per un progetto di charity in favore del reparto pediatrico dell'ospedale milanese Niguarda.