10mila pneumatici sequestrati da Gdf

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Diecimila pneumatici usati trattati senza autorizzazione sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Milano durante un controllo in una ditta individuale nel Comune di Pieve Emanuele, nel Milanese. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Melegnano anche trovato cinque stranieri, irregolari, che lavoravamo in nero. Nel magazzino, di oltre 600 metri quadrati, circa 10.000 pneumatici qualificati dall'impresa come usati, di provenienza sconosciuta e macchinari per la lavorazione e la ricostruzione degli pneumatici stessi. I militari hanno accertato l'assenza di autorizzazioni e licenze per la lavorazione, di certificato di prevenzione e incendio e, quindi, avvisato il pm di turno di Milano, hanno sequestrato il capannone, la merce e gli attrezzi da lavoro.

Il titolare è stato denunciato anche per favoreggiamento ed utilizzo di manodopera clandestina.