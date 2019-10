Vino: apre la Tannico Flying School

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Orientarsi nel panorama del vino non è sempre facile e spesso si rischia di perdere la rotta. Per questo Tannico lancia a Milano la sua Flying School: un corso fatti da tanti assaggi e zero tecnicismi per chi si avvicina per la prima volta al vino.

In ognuno degli incontri, verranno rispettivamente messe a confronto 5 coppie di vini bianchi e 5 coppie di vini rossi, opposti fra loro per acidità, corpo, profumo, persistenza, tannino e altre caratteristiche. Ai partecipanti basterà indicare verso quale dei due bicchieri si sentono più vicini e alla fine dei 10 assaggi avranno in mano la loro mappa del gusto, insieme a un elenco di zone e denominazioni vicine alle proprie preferenze per poter ordinare una bottiglia senza più temere alcun giudizio esterno.