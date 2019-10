Sequestro di integratori a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Oltre 80 mila capsule e 62 chili di polvere di integratori non a norma sono stati scoperti dal Nucleo Tutela consumatori dell'Annonaria commerciale della Polizia Locale. Nel primo dei tre negozi controllati dai vigili, in via Paolo Sarpi, sono state poste sotto sequestro 390 confezioni contenenti oltre 47 mila capsule e 13,8 chili di polvere di integratori, mentre in un secondo esercizio sono state trovate 206 confezioni non a norma contenenti oltre 33 mila pastiglie e 31,9 chili di polvere, in particolare collagene in polvere, Omega 3 e vari multivitaminici, alcuni anche per bambini.

In zona stazione Centrale, invece, in un terzo negozio, sono state poste sotto sequestro 123 confezioni di prodotto in polvere per un totale di 16,7 chili. Ai primi due esercizi commerciali è stata fatta un'ammenda di 6 mila 666 euro, al terzo di 8 mila e 666 euro (il proprietario è stato anche denunciato) perché nel suo negozio sono stati trovati in vendita farmaci da banco senza licenza.