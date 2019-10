Random party per Halloween

Il “caso” deve fare da sovrano: l’invito è a scegliere un abbigliamento improvvisato e fuori da ogni schema, con tutti i gadget possibili e immaginabili, ballando musica di ogni tempo e ritmo in una successione imprevedibile e – forse - senza logica. Queste le regole del 'Halloween random party' che domani chiude la stagione del Carroponte di Milano. “Random, una festa a caso” è l’idea rivelazione e rivoluzione degli ultimi anni in grado di rimettere in discussione il concetto stesso di festa a tema e così questo concept di grande successo, arriva pure a Milano, al Carroponte. Dunque” occorrerà prepararsi per la serata pensando a tutto e senza escludere nulla, sostare davanti al guardaroba pensierosi non per il miglior abbinamento ma per quello maggiormente privo di senso, muoversi in pista senza seguire una cadenza regolare.