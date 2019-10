Inez & Vinoodh, mostra a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - La mostra 'Inez & Vinoodh Hi-Lo Transformers' a cura di Francesco Bonami, che apre domani a Palazzo Reale, è l'appuntamento di punta del quarto Photo Vogue Festival. Per la mostra promossa e prodotta dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e Vogue Italia, la prima dei due fotografi in un'istituzione pubblica in Italia, I&V hanno scelto di immergersi nell'high-tech per poi sovvertirlo.

L'esposizione comprenderà una serie di immagini iconiche di I&V trasformate in grandi cartelloni dipinti a mano. Il risultato sarà un dialogo forte e quasi discordante fra lo stile fotografico degli artisti, il contesto sfarzosamente decorato e l'arte diretta e grezza dei cartelloni pubblicitari dipinti a mano. Un coro a tre voci a cui si unisce anche quella dello spettatore. Le opere dipinte a mano sono realizzate da Jason Coatney di Colossal Media, leader della pubblicità outdoor dipinta a mano. Inez & Vinoodh si sono ispirati ai billboard che possono esser visti per le strade di New York City.