Da Lego 30mila set a piccoli ricoverati

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Trentamila set di mattoncini Lego verranno donati tramite Fondazione Abio nel periodo natalizio ai bambini ricoverati in ospedale grazie all'iniziativa LEGO© Build to Give, che prevede appuntamenti a Milano (Gallerie d'Italia 9 e 10 novembre), Roma (Macro Asilo 16 e 17 novembre) e Napoli (Castel Dell'Ovo 30 novembre e 1 dicembre). Ambassador del progetto sono Giorgia Palmas con Filippo Magnini, Chiara Cecilia Santamaria e Chiara Maci.

La campagna chiede ai bambini di creare una decorazione di Natale inedita. Per prendere parte all'evento è consigliato registrarsi sul portale dedicato per assicurarsi che tutti i bambini abbiano la possibilità di costruire la propria decorazione e contribuire simbolicamente alla donazione di 30.000 scatole LEGO ai bambini in ospedale. Sarà possibile partecipare a Build To Give anche nei LEGO Store o nei negozi di giocattoli aderenti o ancora creare le decorazioni a casa e postarle sull'app LEGO Life con l'hashtag #BuildToGive.