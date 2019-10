Anziano scomparso nei boschi, è salvo

(ANSA)- CALDE' (VARESE),30 OTT - Un uomo di 73 anni, scomparso ieri sera nei boschi di Comerio (Varese), è stato soccorso questa mattina dai Vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino fluviale a Caldè (Varese). A dare l'allarme era stata la sua famiglia, che non lo aveva visto rientrare a casa dopo una passeggiata. Le ricerche erano partite ieri in tarda serata, coordinate da un'unità di crisi locale. Intorno alle 4 di questa mattina il settantatreenne è riuscito a mettersi in contatto telefonico con i soccorritori, i quali lo hanno raggiunto in una zona impervia e, dopo averlo caricato su una barella, lo hanno trasportato a valle.