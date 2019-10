Adnan in piazza a Baghdad:salvate popolo

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Un calciatore professionista in piazza, per il suo popolo: e' Ali Adnan, venticinquenne terzino ex Atalanta e Udinese, ora in forza al Vancouver Whitecaps in Mls. Il giocatore iracheno e' in queste ore a Baghdad per partecipare alle manifestazioni popolari antigovernative che hanno provocato disordini e diverse vittime. E' lo stesso Adnan a postare una sua foto sul profilo Instagram, in strada e avvolto da una bandiera irachena. "La vittoria e' vicina, Insciallah. Salvate il popolo iracheno". Adnan posa anche per un selfie con un poliziotto, partecipa alla distribuzione dei pasti ai dimostranti, esulta con i leader della protesta. Non e' l'unico post sull'argomento di questi giorni; in precedenza Adnan ha socializzato un video con alcuni scambi col pallone dei dimostranti, di sera ("nonostante tutto, la gente ama ancora la vita") e ancora prima, a inizio settembre, un'immagine di abitanti di Baghdad con fumo sullo sfondo e la scritta: "Date pace a una terra che non l'ha mai conosciuta".