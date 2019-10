A Brera la coda diventa ludica

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Debutta domenica a Brera la 'coda ludica', una guida per stare in fila in attesa senza annoiarsi.

Ai visitatori, ogni prima domenica del mese, verrà distribuita "La mappa...per una coda ludica!": un opuscolo per tutte le età - in italiano e inglese - con giochi e attività, pensato soprattutto per chi entra in Pinacoteca per la prima volta.

Un benvenuto leggero e divertente, ma anche ricco di informazioni utili e di spunti per stimolarne la curiosità: oltre ad aiutare a orientarsi lungo il percorso, questo strumento svela infatti piccoli segreti della collezione, fra indizi per scoprire come destreggiarsi fra le sale rintracciando i principali capolavori, suggerimenti su dove riporre i propri oggetti, enigmi che istruiscono sui comportamenti da non adottare, labirinti da esplorare e indovinelli da risolvere.