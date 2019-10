Shakespeare underground, tour nei locali

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Inizia il 5 novembre Shakespeare Underground, il nuovo tour di Tournée da Bar, fatto di 18 serate in 16 locali diversi, tutte ad ingresso gratuito, in compagnia di tre grandi classici shakespeariani: Antonio&Cleopatra, Macbeth e Il Mercante di Venezia.

Ogni settimana uno spettacolo diverso viaggerà di sera in sera all'interno di bar, circoli e locali notturni di Milano. Il debutto del Tour a "il Balzo", associazione di promozione sociale che da anni opera nel favorire l'integrazione della disabilità nella vita quotidiana, stesso principio che muove realtà come il Rab e il Bar Ristorante Jodok/Olinda - Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, luogo di cultura, inclusione sociale e di vita partecipata, dove si è scelto di creare un appuntamento "fisso" domenicale. A conclusione del tour, sabato 23 novembre, festa al Goganga, con lo spettacolo il Mercante di Venezia #unplugged, seguito da live music e DJ set.