Solidarietà: progetto Milano-Moldavia

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Un calcio al pallone della solidarietà da Milano a Chisinau: è il progetto 'Porgi un Sorriso' un torneo calcistico che coinvolge 400 bambini presentato allo stadio nazionale della capitale della Repubblica di Moldavia dal Capo dello Stato Igor Dodon e da Thomas Molendini, presidente di Infc Holding, sponsor del progetto. Il torneo "Coppa del Presidente della Repubblica Moldova", vede la partecipazione nella fase operativa della Federazione Calcio Moldava, del fondo Winners Management e del Milano City FC, sponsor tecnico del progetto. L'obiettivo, spiegano nella terza società calcistica milanese, "nel medio periodo è di ottenere i migliori risultati agonistici dei giovani atleti affinché alcuni di loro possano trovare sbocco nel calcio professionistico europeo dando la possibilità di migliorare la propria vita".



"Per i bambini - ha osservato Thomas Molendini - nel corso dell'inaugurazione - uno dei valori fondamentali è lo sport che, oltre a garantire un corretto sviluppo psico-motorio dell'individuo, svolge un ruolo aggregante, altamente educativo e socializzante, preparando il bambino, nella sua futura vita sociale e lavorativa, ad esprimere il meglio di se stesso conseguendo ogni obiettivo, attraverso l'impegno ed il lavoro di squadra".

Il progetto conta sulla esperienza ventennale del management che opera sul progetto: Milano City FC e Winners Management dovranno garantire la creazione, in collaborazione con gli allenatori locali, di vari centri di preparazione e selezione atleti in base ai diversi livelli di capacità, senza lasciare indietro nessuno. I migliori dei vari centri saranno poi la naturale selezione dalla quale far emergere giovani da inserire nei circuiti professionistici europei per mezzo del fondo Winners Management. (ANSA).