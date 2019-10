Ruby ter: ex amica Minetti, a Arcore serata triste non orgia

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Una "serata triste, ma non un'orgia". Così Melania Tumini, ex amica di Nicole Minetti e una delle testimoni principali dell'accusa sulle serate di Arcore, ha descritto proprio una di quelle cene a cui partecipò, invitata dall'ex consigliera lombarda, in una deposizione nel processo 'Ruby ter' caratterizzata da molti "non ricordo" e nel corso della quale anche il presidente del collegio Marco Tremolada l'ha invitata spesso ad essere più precisa.

Tumini ha spiegato sì di aver visto "palpeggiamenti" e "toccamenti" quella sera a villa San Martino, ripetendo spesso, però, di non ricordarsi "dettagli precisi" a distanza di nove anni (aveva già testimoniato negli altri due processi sul caso Ruby). E quando al telefono col padre, poi, usò la parola "puttanaio" per descrivere la serata, "l'ho usata - ha chiarito oggi - in modo informale, mi stavo sfogando con mio padre, non parlavo di prostitute pagate". Ha confermato che Berlusconi le diede 2 mila euro quando se ne andò e di essere rimasta "delusa da Minetti" che l'aveva invitata a una serata "di quel genere".(ANSA).