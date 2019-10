Operaio cade in cantiere M4, grave

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Un incidente sul lavoro si è verificato stamani in un cantiere della metropolitana a Milano.

Un operaio è rimasto gravemente ferito e secondo quanto riferito si troverebbe in pericolo di vita. E' accaduto poco dopo le 9.30 in via Foppa, quando l'uomo, un 61enne, nel corso dei lavori per la costruzione della M4, è precipitato da un'altezza di circa quattro-cinque metri, battendo la testa e procurandosi "traumi importanti". Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e sul posto sono giunte l'ambulanza e l'automedica del 118. Alla fine il ferito è stato stabilizzato e portato all'ospedale di Niguarda, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Gli accertamenti sull'accaduto sono svolti dai vigili del fuoco e dai carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta.