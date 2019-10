Milan: al via assemblea soci su bilancio

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - E' in corso l'assemblea dei soci del Milan, chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2019, chiuso con perdite consolidate per 145.9 milioni di euro, circa 20 milioni in più rispetto all'esercizio precedente.

All'assemblea a Casa Milan partecipano il presidente rossonero, Paolo Scaroni, e l'ad Ivan Gazidis.