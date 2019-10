Lombardia stanzia 283 mln per M5 a Monza

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Via libera dalla giunta lombarda allo schema di convenzione tra Regione, Ministero dei Trasporti e Comune di Milano che regola il cofinanziamento statale per il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza.

"Come Regione abbiamo stanziato 283 milioni perché consideriamo strategico efficientare le connessioni tra Milano e Monza, terza città lombarda per popolazione, con tutti i benefici che ne conseguono per le città a nord del capoluogo lombardo sull’asse di collegamento con la Brianza", ha spiegato il governatore Attilio Fontana.

"Abbiamo provveduto in tempi rapidi - ha aggiunto l'assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi – a effettuare questo passaggio necessario per l'erogazione del contributo statale. Tutto deve procedere celermente, monitoreremo l'iter con attenzione. Ogni attore in campo deve fare la sua parte affinché il territorio possa usufruire il prima possibile di un'infrastruttura fondamentale".