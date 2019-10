Gazidis, a gennaio non bruceremo soldi

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - "Bruciando soldi per giocatori in declino peggioreremmo i conti e anche la parte sportiva. Gennaio non è un mese in cui mi piace essere molto attivo ma a volte è necessario". Lo ha spiegato l'ad del Milan, Ivan Gazidis, parlando in inglese durante l'assemblea dei soci, all'indomani della sconfitta all'Olimpico contro la Roma. "Il quinto posto dell'anno scorso è il miglior risultato delle ultime sei stagioni, ma vogliamo più del quinto posto e l'inizio di questa stagione è stato deludente. Stefano Pioli avrà tutto il nostro sostegno mentre lavorerà per portare la squadra su una strada migliore", ha spiegato Gazidis, e a chi gli domandava come vive la prossima sfida con la Spal, terzultima in classifica con appena tre punti di ritardo dal Milan, ha risposto: "La prossima partita è sempre la più importante".