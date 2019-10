Diritte tv, Miccichè "valuterò Mediapro"

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - "Aspettiamo che arrivi la proposta definitiva di Mediapro, credo che dovrebbe arrivare entro 15 giorni". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè, commentando lo stato della trattativa con Mediapro sui diritti tv 2021/24 del campionato. "Appena arriverà la proposta definitiva la valuteremo e la discuteremo in una prossima assemblea. Penso che nell'arco di 15 giorni dovrebbe arrivare, poi i club avranno bisogno di un'altra decina di giorni per valutare e decidere”, ha aggiunto a margine della consegna delle Stelle al Merito Sociale 2019 a Milano. “Le polemiche su Mediapro in Francia? Sono sono state respinte da Mediapro, che ha detto che non è insolvente rispetto alle accuse sui media. Dobbiamo valutare la nostra posizione attraverso il contratto che ci sarà offerto e i club valuteranno nella maniera migliore. L'eventuale inizio del contratto con Mediapro sarebbe nel 2021, un anno in ritardo rispetto al loro inizio in Francia, quindi potremo valutare", ha concluso.