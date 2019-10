Cerca forzare porte metro e causa blocco

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Un passeggero imprudente ha causato un rallentamento sull'intera linea 1 della metropolitana, questa mattina, a Milano. L'uomo, infatti, rimasto incastrato con la valigia tra le porte, ha causato un temporaneo blocco sulla M1 che però ha avuto ripercussioni sulla velocità della circolazione in prima mattinata.

E' accaduto poco prima delle 8.30 nella stazione MM Pasteur, in direzione periferia, quando il passeggero, nel voler a tutti i costi salire su un convoglio in partenza, è entrato con le porte in chiusura e il trolley che aveva con sé è rimasto incastrato. Il treno è ripartito e allora i passeggeri hanno tirato la leva di emergenza causando un fermo. Il blocco è stato breve, nell'ordine di una decina di minuti "il tempo necessario - ha spiegato Atm - per capire cosa fosse successo", ma ha comunque causato a catena ritardi a tutta la Linea 1. Prima delle 9.30 la circolazione risultava già normale su tutta la tratta.