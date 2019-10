Sala, da console Usa lettera per Gorla

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - La console generale americana a Milano, Elizabeth Lee Martinez, ha inviato una lettera al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in cui esprime le condoglianze alle famiglie delle vittime della strage di Gorla, in cui persero la vita in seguito ad un bombardamento aereo Usa anche 184 bambini. Lo ha reso noto il sindaco sulla sua pagina Facebook, ad una settimana esatta dalla commemorazione dei 75 anni della strage, nel corso della quale lui stesso aveva chiesto le scuse del governo americano. Nella lettera la console ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime di questa "infausta e terribile tragedia". "Una lettera di cordoglio che non annulla anni di silenzi, ma che è un gesto significativo che il sacrificio di quelle innocenti vite meritava - ha commentato Sala -. Questo mi rende felice, forse è una piccola cosa e certamente qualcuno potrebbe opporre che sono altre le cose importanti, ma credo che la comunità di Gorla possa apprezzare".