Fuori strada a causa di camion, 2 feriti

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Tragedia sfiorata, la scorsa notte, alle porte di Milano, dove due ragazze a bordo di un'auto sono rimaste ferite, per fortuna non gravemente, dopo essere finite fuori strada, probabilmente a causa di un mezzo pesante che poi non si è fermato nonostante l'impatto non trascurabile.

E' accaduto alle 23.45 quando il 118 è intervenuto sull'autostrada A/4, in direzione di Milano, poco dopo la Barriera di Milano Est e prima dello svincolo per Sesto S.Giovanni (Milano). Conducente e passeggera, di 29 e 27 anni, sono state trasportate entrambe in codice verde una all'ospedale di Monza e l'altra a Cinisello Balsamo (Milano). Secondo quanto appreso sul posto da 118 e Vigili del fuoco, la vettura sarebbe stata stretta o tamponata da un mezzo pesante, che avrebbe poi fatto perdere le tracce. La dinamica esatta è comunque in corso di accertamento da parte della Polizia stradale.