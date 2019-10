Auto: Mondiali Ferrari, orgoglio Aci

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri titolari di licenza sportiva il pilota Emanuele Maria Tabacchi e la Scuderia Rossocorsa", ha affermato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, riferendosi alle affermazioni nelle finali dei 'Mondiali Ferrari 2019' e nel 'Trofeo Pirelli AM Europe' al Mugello (Firenze).

"Questi successi al Mugello suggellano una stagione agonistica di primo piano con ACI e ACM che hanno condiviso con il marchio di Maranello momenti importanti come la vittoria al Gran Premio d'Italia ed i novant'anni di Scuderia Ferrari celebrati con la grande festa in piazza Duomo a Milano", ha concluso La Russa.