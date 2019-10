Assessore, su Gorla dopo 75 anni una lettera è poca cosa

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Diamo atto a Sala di avere chiesto agli Stati Uniti le necessarie scuse per la strage di Gorla.

Riteniamo però che, dopo 75 anni, la lettera della console sia ben poca cosa. Invito quindi il sindaco a non accontentarsi e a chiedere agli Stati Uniti un gesto di scuse più significativo, anche tenendo conto del fatto che il militare responsabile dell'errore proseguì impunito la sua carriera e fu anche decorato". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commentando la lettera che la console generale americana a Milano, Elizabeth Lee Martinez, ha inviato al sindaco Sala per esprimere le condoglianze alle famiglie dei martiri di Gorla.