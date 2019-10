Pioli, Milan non può aspettare 10 anni

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 26 OTT - Stefano Pioli si allinea al pensiero di Paolo Maldini e, commentando le dichiarazioni del dt, conferma che il Milan "non può aspettare 10 anni per vincere". "Il Milan - nota Pioli alla vigilia della gara contro la Roma - ha certe ambizioni. Nessuno di noi può permettersi il lusso di aspettare dieci anni. Sappiamo di poter fare bene, Maldini ha fatto dichiarazioni lucide spiegando il momento".

Pioli dribbla invece la domanda su Ibrahimovic, un sogno per Maldini: "Sono concentrato solo sui miei giocatori".