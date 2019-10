Pioli, calendario? Testa solo alla Roma

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 26 OTT - Il filotto con Roma, Spal, Lazio, Juventus e Napoli "non preoccupa" Stefano Pioli, deciso a pensare solo alla gara dell'Olimpico. "Il calendario non mi preoccupa - aggiunge il tecnico del Milan alla vigilia della gara contro la Roma -, sto pensando solo alla partita di domani.

Ci siamo preparati bene, affrontiamo una squadra forte che ha perso solo una partita da inizio stagione. Anche se avranno tante assenze mi aspetto squadra determinata, perché quando sei in difficoltà ci si ricompatta e si mette tutto sul campo. Anche noi dobbiamo essere altrettanto determinati, convinti. Ogni partita per noi serve a dimostrare quando valiamo, più gli avversari son forti e più dobbiamo prepararci bene e dimostrare che anche noi siamo forti".