Muore bruciato in auto nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera nel Milanese. Un uomo è morto carbonizzato, imprigionato tra le lamiere della sua macchina e altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una gravemente.

E' accaduto alle 21.40 lungo la strada provinciale 59, la cosiddetta Vecchia Vigevanese, nel comune di Corsico. La vettura su cui viaggiava la vittima, una Fiat Punto, si è scontrata frontalmente con un'altra auto, e nell'incidente ne è rimasta coinvolta una terza. Alcuni presenti hanno cercato di liberare il conducente, anche utilizzando un estintore. Ogni tentativo però è stato vano e l'uomo è morto bruciato. La vittima è un 42enne residente in provincia di Como. Gli altri coinvolti sono tre stranieri che viaggiavano insieme: uno illeso, uno di 35 anni portato in codice giallo alla clinica Humanitas, un 41enne trasportato all'ospedale S.Paolo in codice verde e una donna di 33 anni che si trovava su un'altra vettura e che è stata portata in verde all'ospedale San Carlo.