Milan, Pioli "vietati drammi e isterismi

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 26 OTT - Vietato drammatizzare e farsi prendere dagli isterismi. E' il diktat di Stefano Pioli.

"Bisogna analizzare con lucidità e precisione le cose - aggiunge il tecnico del Milan, alla vigilia della trasferta di Roma - ma non farsi mai prendere dagli isterismi e drammatizzare la situazione". Pioli difende Suso, nel mirino dei tifosi: "Non prendo parte ai processi social o mediatici, il nostro gruppo è coeso e unito. Dobbiamo essere una squadra, quando si colpisce un giocatore, si colpisce anche me e tutto il Milan".