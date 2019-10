Anticipo serie A,Brescia-V.Bologna 80-82

(ANSA) - BRESCIA, 26 OTT - La Germani Basket Brescia sfiora il successo contro la Virtus Bologna ma è costretta ad abbandonare l'idea di iscriversi per la prima volta nella lista di chi in campionato riesce a battere l'attuale capolista della Serie A. Al PalaLeonessa la gara termina 80-82 per gli ospiti, decisa in un finale in cui gli ospiti sono stati più precisi, trascinati dalle giocate di Teodosic (25 punti e un finale da assoluto protagonista) e Markovic (17).