A Milano il Gender Border Film Festival

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Si terrà al Cinemino di Milano dal 7 al 9 novembre la prima edizione del Gender Border Film Festival, che vedrà in concorso otto pellicole legate all'identità di genere.

Ideato da Marco Kassir e Marco Malfi Chindemi, "Gender Border - si legge in una nota - vuole porsi fuori dal binarismo della contrapposizione di orientamento sessuale, fuori dagli stereotipi, dai pregiudizi e dai tabù della società eteronormata dominante per offrire la visione di una nuova società che racconta desideri e bisogni di rappresentazione trasversali e inclusivi".

La giuria assegnerà il Gender Border Award al migliore degli 8 lungometraggi in concorso, mentre il Premio del Pubblico Il Cinemino andrà al film che avrà ricevuto più votazione dai soci del cineclub milanese. Ogni proiezione sarà seguita dal "Gender Talk", incontro di approfondimento sul tema proposto dal film.