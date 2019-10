'Zorro Story', lo spadaccino a 360 gradi

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - In 'Zorro Story', docu-film di 76 minuti, gli autori Lorenzo Bassi e Franco Longobardi - regia di quest'ultimo - presentano per i 100 anni dalla nascita del personaggio le curiosi versioni che si sono susseguite: dal suo più immediato antenato ai suoi più svariati discendenti, come gli odierni supereroi; dal comico al parodistico, fino al suo arrivo trionfale in televisione che ne ha cristallizzato la popolarità fino ad oggi. E quindi la sua evoluzione nel tempo e tutti i più importanti interpreti che gli hanno dato vita.

La pellicola viene proiettata domenica 3 novembre, alle 17, al Mic, il Museo InterattivoCinematografico, di Milano dalla Fondazione Cineteca Italiana.

Nato dalla penna di Johnston McCulley, già nel 1920 lo spadaccino diventerà per merito del divo hollywoodiano Douglas Fairbanks un eroe indelebile, grazie al film 'Il segno di Zorro' che ebbe un successo planetario e diede al personaggio immensa popolarità.