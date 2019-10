Sciopero: Atm, circolazione regolare

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - La circolazione dei mezzi di superficie funziona in modo regolare e le metropolitane sono garantite fino alle 18: questa la situazione dei trasporti a Milano nel giorno dello sciopero Generale proclamato da CUB e SGB e iniziato alle 8.45, secondo quanto comunicato da Atm.

In superficie, dalle 9.30 sono previste alcune deviazioni per la temporanea chiusura al traffico di alcune vie per manifestazione.