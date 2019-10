Rave party, 35 fogli di via a Mantova

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Trentacinque divieti di fare ritorno nel territorio comunale sono stati emessi dal questore di Mantova in relazione a un rave party che si è tenuto il 7 luglio a Cirene di Serravalle a Po (Mantova), in un area rurale di proprietà del Demanio. Erano intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Mantova, i carabinieri e i militari della Guardia di Finanza. Alcuni dei partecipanti al rave erano già stati denunciati per "invasione di terreni od edifici, organizzazione di eventi senza autorizzazione del questore, inquinamento acustico ed ambientale" numerosi giovani, provenienti da diverse province.

A carico di 35 di questi, già pregiudicati per reati di varia natura, il questore di Mantova Paolo Sartori ha emesso la misura di Prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Serravalle a Po per periodi variabili da uno a tre anni.