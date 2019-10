Milano, Powervolley debutta al PalaLido

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Per Powervolley Milano, capace ieri di battere 3-0 Perugia in Superlega, domenica sarà una giornata speciale: dopo essere stata negli ultimi anni una squadra "nomade", ci sarà l'esordio casalingo all'ex PalaLido. Sarà anche l'occasione per lanciare un programma di inclusione sociale. Prima della gara contro Civitanova ci sarà infatti la prima tappa di 'Volley4all', il progetto - in condivisione con la Fondazione Allianz 'Umana Mente' - che si prefigge l'obiettivo di favorire la socializzazione e lo spirito di squadra: si sfideranno due squadre di Special Olympics Italia, alla fine del primo set verrà premiato l'atleta paralimpico Simone Barlaam, 7 volte campione del mondo e 4 volte campione europeo e primatista mondiale dei 50 e 100 stile libero e nei 100 dorso categoria S9. "Volley4all - spiega il dg di Allianz, Maurizio Devescovi - nasce con l'intenzione di diffondere, attraverso il volley, una cultura di sport inclusivo, che valorizzi le differenze". I cancelli dell'Allianz Cloud si apriranno alle 16.