Maldini, voglio presto Milan al top

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "La mia storia è pesante: la mia presenza e quella di Boban testimoniano che non vogliamo aspettare 10 o 15 anni per tornare a quei livelli. Siamo una garanzia. Se nell'idea della proprietà c'è la volontà di tornare competitivi tra 10-15 anni e fare dodici anni da squadra di media classifica, non saremo più a capo della direzione sportiva". Lo dice, in un'intervista esclusiva a Sky, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, aprendo alla possibilità di lasciare il club.