Leucemia mieloide,migliora sopravvivenza

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - La leucemia mieloide cronica (Lmc) è una malattia rara, che colpisce circa 2-3 persone ogni 100.000 abitanti. In Italia si registrano circa 500 nuovi casi l'anno, e negli ultimi 15 anni la sopravvivenza è migliorata. A fare il punto è Fausto Castagnetti, ematologo dell'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna, all'evento Ecm "Gestione multidisciplinare e coalizione terapeutica nella Lmc" a Milano, in collaborazione con Incyte.

"La maggior parte delle diagnosi avviene in maniera occasionale - precisa - poiché molti pazienti sono anziani, fanno molto controlli e dagli esami di laboratorio possono emergere delle anomalie". Raramente ci si accorge della malattia per la comparsa di disturbi, che però sono molto generici. Di solito il malato affronta la terapia per almeno 3-5 anni, e poi, una volta raggiunta una risposta di buona qualità, si prova a sospendere la terapia. Solo la metà riesce però a rimanere senza farmaci, mentre il resto avrà una ricomparsa della malattia.