Galleria, non pagati affitti per 1,3 mln

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Nel 2018 il Comune di Milano ha emesso, per le attività commerciali in Galleria Vittorio Emanuele II, il valore di 38,6 milioni di euro in canoni di affitto. Alla data del 10 febbraio 2019 la cifra che non risultava pagata era di 1,3 milioni di euro. I numeri sono stati illustrati dall'assessore al Bilancio del Comune di Milano, Roberto Tasca, nel corso della conferenza stampa dopo giunta, con l'obiettivo di chiarire i dati riportati dalla stampa negli scorsi giorni che parlavano di 18 milioni di euro di morosità nel Salotto di Milano. I dati sono stati diffusi in seguito ad una interrogazione del consigliere di Forza Italia, Alessandro De Chirico, a cui è arrivata la risposta dell'assessorato.