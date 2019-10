Cortesi festeggia 55 anni di attività

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Una storia lunga 55 anni. E' quella della famiglia Cortesi nella ristorazione a Milano: è cominciata, con Alberto Cortesi, nei primi anni '60, al Ristorante "Alle Asse", al numero 6 di via Marcona. E oggi colui che le diede inizio e la sua famiglia sono a capo di un gruppo di locali tra i più importanti della Milano che conta: Charleston, A Santa Lucia, Torre di Pisa, 4 Mori e Coco Pazzo.

Per festeggiare i cinquantacinque anni di attività, la famiglia Cortesi ha voluto accanto a sé un grande chef come Sergio Mei. Chef Mei ha preparato per l'occasione un menu' d'Autore, accompagnato dai Vini Aneri. Menù incentrato sul risotto con lo zafferano con scamponi croccanti ai fiori di zucca e brodetto di scampi e sul filetto di branzino al timo fumetto con patate e funghi porcini. Ma sono solo due dei 'piatti d'Autore' che sono stati serviti durante la cena al Charleston di piazza Del Liberty, luogo-simbolo per festeggiare i cinquantacinque anni di attività della Famiglia Cortesi e di una storia che continua.