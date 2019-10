Bimbo morto, pm: altri accertamenti

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - E' atteso per la prossima settimana in Procura il deposito delle prime relazioni dettagliate degli investigatori sul tragico incidente in cui ha perso la vita il bimbo di 5 anni precipitato venerdì scorso nella tromba delle scale della scuola primaria Pirelli di Milano.

Il pm Letizia Mocciaro, che con il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano coordina l'inchiesta, ancora a carico di ignoti, per omicidio colposo, ha delegato i carabinieri per ulteriori accertamenti con lo scopo di avere un quadro più chiaro di quanto è accaduto e per individuare eventuali responsabilità legate in particolare all'omessa vigilanza di coloro che, come docenti e collaboratori scolastici, sono incaricati di sorvegliare gli alunni.