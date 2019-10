Rogo devasta caseificio nel bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 24 OTT - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nei capannoni del caseificio Solat, un'azienda casearia di Leno, in provincia di Brescia. Due persone sono state portate in ospedale in codice giallo, cinque invece quelle meno gravi che hanno accusato problemi respiratori. Il caso più critico è quello di un operaio ustionato al volto. Dalle prime informazioni pare che a scatenare l'emergenza sia stata un'esplosione di alcune tubature di metano.

Risultano andate in fumo più di 30mila forme di Grana Padano (l'azienda ne produce all'anno fino a 70mila). Una perdita, in euro, che potrebbe equivalere a 9 milioni di euro. Intano Arpa Lombardia ha attivato il gruppo specialistico di contaminazione atmosferica che "installerà un campionatore ad alto volume per la rilevazione delle diossine e IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)". Al momento, i primi rilevi effettuati dai tecnici escludono presenza di inquinanti nell'aria.