Per 47% italiani smartphone per shopping

(ANSA) - MANTOVA, 24 OTT - Ormai quasi la metà (il 47%) degli italiani usa lo smartphone per effettuare i propri acquisti anche se il negozio tradizionale resta ancora il punto di riferimento privilegiato per lo shopping. E' quanto emerge da un'indagine di Gfk Italia presentata in occasione della seconda edizione di Connecthub Innovation Summit, l'appuntamento dedicato all'omni-commerce, che si è svolto all'interno dell'innovation hub di Connecthub a Mantova. Il settore del commercio "è fortemente caratterizzato da una disruption e l'omnicanalità sta modificando le abitudini di consumo", afferma Simon Thun, ideatore del summit e fondatore di Connecthub, player italiano che supporta l'evoluzione digitale delle aziende. "Tutto ciò - evidenzia - impone alle aziende un importante cambiamento, obbligandole spesso a rivedere il proprio modello di business, per accogliere le esigenze di un cliente sempre più connesso,alla ricerca di un rapporto one-to-one con i marchi, attraverso esperienze uniche".