Libri: Trust, come difendere patrimonio

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Un libro per insegnare come gestire e tutelare il patrimonio con il Trust, uno strumento giuridico di origine del diritto anglosassone e che in Italia è ancora poco conosciuto nelle sue molteplici opportunità e a volte guardato con sospetto. "Difendi i tuoi soldi per sempre con il Trust" (230 pp. Giacomo Bruno editore) è il nuovo libro di Carlo Carmine uno dei massimi esperti in Italia di questo strumento giuridico. "Un argomento - sostiene - di particolare importanza per tutti gli imprenditori ma che interessa tutti: come gestire e tutelare il patrimonio con il Trust, ad oggi lo strumento più efficace e sicuro per proteggere i tuoi beni e la tua famiglia".

Il libro è una guida pratica per rispondere a tutte le domande che un imprenditore si pone nell'approcciare lo strumento del Trust. Si spiega cos'è un Trust, chi sono i 4 soggetti principali (Disponente, Guardiano, Trustee, Beneficiari), quali sono i 2 principali aspetti fiscali del Trust e quali le 7 (poco valide) alternative disponibili.