Giro, Spadafora: opportunità Made in Italy

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "Il Giro d'Italia è una grande opportunità del Made in Italy, perché mette assieme appuntamenti sportivi, di business, ma anche sociali. Mi sono impegnato a venire a vedere una tappa". Lo dice il ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, nel corso della presentazione della 103/a edizione della corsa rosa. "Il ciclismo - ricorda Spadafora - ha sempre diviso le tifoserie ma in modo divertente, mio padre mi portava sempre a vederlo. Per il nostro Paese, lo sport può essere un grande volano".