Daspo per 3 tifosi Borussia con petardi

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Tre tifosi tedeschi del Borussia Dortmund sono stati colpiti da Daspo e denunciati per il "possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive" all'ingresso dello stadio Meazza di Milano, dove ieri si è svolta la partita di Champions League contro l'Inter. Il personale dello stadio, con la supervisione delle forze dell'ordine, ha sorpreso ai tornelli un 32enne con due passamontagna nascosti nelle mutande e 2 petardi. In un altro varco sono stati bloccati un 21enne e un 24enne con un fumogeno a testa nascosti negli slip.