Concept store per il caffè

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il mercato del caffè in costante crescita. In particolare dal 2011 quello in cialde e capsule segna una avanzata ogni anno a doppia cifra. È di 260 euro la spesa media annua pro-capite per il caffè in Italia, 857 milioni di euro il valore del mercato del caffè porzionato nel 2017, 97 caffè il consumo medio pro-capite mensile. A trainare il trend positivo anche l'ingresso di nuovi operatori e nuovi sistemi.

L'ultima frontiera del consumo è il concept store del caffè di alta qualità, non solo per il segmento 'home' ma anche per il 'fuori casa' e per l'ufficio. La novità, dopo HostMilano, il salone appena concluso dedicato al mondo della ristorazione e dell'accoglienza, sbarca alla 34/a edizione del Salone Franchising, che si apre oggi, e fino al 26 ottobre al Fieramilanocity. A idearlo il Fondatore e Ceo di 101Caffè, e membro della giunta nazionale di Federfranchising, Umberto Gonnella. "Abbiamo inventato il concept store del caffè di alta qualità in tutte le sue forme", afferma Gonnella.