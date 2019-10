Botte a moglie,arrestato telepredicatore

(ANSA) - BRESCIA, 24 OTT - Sulle tv locali appariva come telepredicatore e riferimento di una comunità musulmana, a casa da tempo picchiava la moglie: è quanto ricostruito dalla Squadra mobile della questura di Brescia che ha arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, un sudanese di 46 anni ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie.

La donna, di circa 20 anni più giovane del marito, attualmente collocata in una struttura protetta insieme a tre figli minori, da diversi anni sarebbe stata vittima di violenze fisiche e verbali, subite anche durante i periodi di gravidanza.

A scatenare le reazioni violente dell'uomo, che si trova attualmente nel carcere di Brescia, erano spesso banali iniziative di lei come l'acquisto di biancheria per la casa o di un telefono nuovo. In una circostanza, l'uomo ha rovesciato la spazzatura addosso alla donna, per punirla del fatto che lei non l'avesse gettata precedentemente.