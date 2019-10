Ai domiciliari fa bruciare auto dell'ex

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Con l'aiuto di quattro complici fa bruciare l'auto dell'ex compagna nonostante fosse già agli arresti domiciliari per atti persecutori proprio nei confronti della donna. Ha, inoltre, sequestrato, minacciato e percosso un testimone per intimidirlo ed evitare che deponesse contro lui e i suoi complici. Un 38enne del luinese è stato arrestato dai carabinieri. Gli altri quattro uomini sono destinatari di misure cautelari emesse dal gip di Varese: uno in carcere, uno agli arresti domiciliari e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.