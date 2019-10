Aggredisce e perseguita donna sul treno

(ANSA)- SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 25 OTT - Un uomo di 33 anni è stato sottoposto dalla Polizia di Stato a fermo per violenza sessuale nei confronti di una donna italiana di 49 anni. A quanto emerso, il 16 settembre scorso, l'uomo, un egiziano irregolare in Italia, l'ha aggredita su un treno diretto a Lecco e partito da Sesto San Giovanni (Milano), molestandola. Poi il giorno dopo l'ha aspettata alla stessa fermata dove era salita il giorno precedente e lo ha fatto diverse volte nel tentativo di portare a termine il suo piano, minacciandola. La donna, che aveva subito una violenza sessuale da giovane, ha spiegato agli agenti di aver atteso a far denuncia perché non riusciva ad affrontare per la seconda volta questo incubo.