Inter: gioia Barella, vittoria meritata

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Siamo stati compatti e non abbiamo concesso niente al Borussia Dortmund, poi 'San Samir Handanovic' ci mette i guanti. E' una grande vittoria, ce la meritiamo".

Nicolò Barella esulta dopo il 2-0 al Borussia Dortmund. Il centrocampista è stato uno dei migliori in campo e ha dato il massimo fino al triplice fischio. "Spesso abbiamo fatto grandi partite ma non abbiamo raccolto. Col Barcellona non l'abbiamo chiusa. Oggi invece - spiega Barella - abbiamo colto le occasioni, credo che sia merito nostro e basta".