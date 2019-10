Fumo in cabina, atterraggio di emergenza

(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 23 OTT - Un volo della compagnia aerea easyJet diretto a Malaga, in Spagna, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza per "fumo in cabina", a circa quindici minuti dal decollo dall'aeroporto di Milano Malpensa (Varese), questa mattina intorno alle 7.

L'allarme è stato lanciato dal comandante, che ha avvisato gli oltre 150 passeggeri a bordo dell'immediato rientro in aeroporto. Dopo l'atterraggio, avvenuto senza alcuna complicazione, l'equipaggio è stato visitato nel pronto soccorso dell'aeroporto per scongiurare eventuali intossicazioni.